السعودية تعدم وافدا سوريا "تعزيرا" وتكشف اسمه وجريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم الإعدام "القتل تعزيرا" بحق وافد يحمل الجنسية السورية في منطقة الجوف.

وأوضحت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم عزت أحمد السعدي - سوري الجنسية - على تهريب أقراص الامفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / عزت أحمد السعدي، يوم السبت 14 / 1 / 1446 هـ الموافق 20 / 7 / 2024م في منطقة الجوف".

وتابعت: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".