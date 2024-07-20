دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة من الجنسية اليمنية، بعد ثبوته اتهامه وإدانته بقتل مواطن يمني آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم صلاح عبده أحمد سعيد، يمني الجنسية، على قتل عمار مقبل حمود الكوكباني، يمني الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته".

وأضافت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، حسبما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، صلاح عبده أحمد سعيد، يمني الجنسية، السبت، بتاريخ 14/ 1/ 1446 هجرية، الموافق 20/ 7/ 2024 ميلادية بمنطقة الرياض"، طبقا لما ذكر البيان.