دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/حزيران 1952، إن مصر حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها، وتواكبت مع تغيرات الزمن، رغم ما تواجهه من أعباء هائلة.

وأضاف السيسي في كلمته: "أتحدث إليكم اليوم فى الذكرى الثانية والسبعين لثورة يوليو المجيدة، اليوم الذي تحيى فيه مصر وشعبها الأصيل، ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة، فأنهت الاستعمار الطويل، وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها، وألهمت شعوب العالم، ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطنى وشهد التاريخ لثورة يوليو، بدور وطني وتحرري، امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة".

وأكد السيسي حسبما نقلت عنه صفحة الرئاسة المصرية الرسمية عبر "فيسبوك": "لقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها، عدم التفريط أبداً في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد، تحت جميع الظروف، لتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الأكثر احتياجا.

وأردف الرئيس المصري قائلا: "تواكبت مصر مع تغيرات الزمن، فانفتحت على العالم وجاهدت لتحسين قدراتها الاقتصادية والاستثمارية...مع التركيز الدائم على حماية الاقتصاد الوطني بقدر المستطاع، من تقلبات الاقتصاد العالمي وصدماته، والعمل من خلال منظومات متكاملة وفاعلة على توفير الحماية الاجتماعية اللازمة".

وشدد السيسي على أن مصر "حافظت على أرضها وسيادتها واستقلالها، وأرست سلاماً قائماً على العدل واسترداد الأرض، مع التمسك الراسخ والثابت، بحقوق أشقائها ومصالحهم، وخاصة الأشقاء الفلسطينيين، وحماية قضيتهم العادلة من التصفية...".

وخاطب السيسي المصريين قائلا: "شعب مصر الأبى الكريم، إن الواقع الإقليمي والدولي الراهن، يفرض على مصر، وغيرها من الدول، تحديات جديدة وأوضاعا مركبة، وأعباء هائلة على مصر، لا يخفف منها سوى ما أعلمه يقينا من قوة شعبنا العظيم، وصلابته أمام الشدائد، وتماسكه ووحدته كالبنيان يشد بعضه بعضا، بما يجعلني واثقا أن مصر ستعبر تلك المرحلة المضطربة إقليميا ودوليا، وستواصل تقدمها ومسيرة تنميتها وبناء دولتها".

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال السيسي، الثلاثاء: "أهنئ شعب مصر وجيشه العظيم بذكرى 23 يوليو التي سطرت ملحمة وحدة المصريين نحو رفعة وطننا، وأضافت فصلًا مضيئًا لتاريخنا المعاصر يحمل أسمى معاني التضحية من أجل سيادة هذا الوطن وسلامة أراضيه".