صورة ارشيفية تعبيرية من أحد الشوارع في مصر العام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام قائد سيارة بدهس أشخاص في محطة وقود خلال مشاجرة، زاعمة أن قائد السيارة ضابط أمني.

وزارة الداخلية المصرية عقّبت في بيان نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بتصوير مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بالاصطدام بأحد الأشخاص خلال مشاجرة بإحدى محطات الوقود وزعمها بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.. بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وعامل بإحدى محطات الوقود بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.."

وتابعت الداخلية: "قام على إثرها ذلك الشخص بالاستعانة بعدد من أصدقائه والتعدي على العاملين بالمحطة.. مما أسفر عن إصابة 3 منهم ولم يكن من بين أطراف المشاجرة ضابط شرطة.."

وأضافت: "تم ضبط 2 من مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة فى الواقعة.. وجارى ضبط باقي المتهمين.. كما تم ضبط القائمة على تصوير مقطع الفيديو لادعاءاتها الكاذبة.. جارى اتخاذ الإجراءات القانونية".