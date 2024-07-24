دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعليق رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة أكس "تويتر سابقا"، إيلون ماسك، على شكر وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بتدوينة عن دعم المستشفى الميداني الإماراتي في غزة.

بدأ الأمر بتدوينة من ماسك على صفحته بمنصة أكس، قال فيها: " تعمل شركة ستارلينك الآن في أحد مستشفيات غزة بدعم من (الإمارات) وإسرائيل"، ليرد عليه وزير الخارجية الإماراتي قائلا: "شكرا (إيلون ماسك) لدعم مستشفى غزة الإمارات الميداني".

ليرد عليه ماسك كاتبا تدوينة باللغة العربية قال فيها: "لا شكر على واجب".

ما هي شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك" وكيف تعمل؟

ستارلينك هي أول وأكبر مجموعة أقمار صناعية في العالم تستخدم مدارًا أرضيًا منخفضًا لتوفير إنترنت واسع النطاق قادر على دعم البث والألعاب عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو والمزيد، حسب الموقع الرسمي التابع للخدمة.

وتوفر الشبكة إنترنت عالي السرعة ووقتا أقل لنقل البيانات ذهابًا وإيابًا بين المستخدم والقمر الصناعي للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الموقع، تأتي معظم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من أقمار صناعية واحدة تدور حول الكوكب على مسافة 35,786 كيلومترًا. ونتيجة لذلك، فإن وقت أو زمن نقل البيانات ذهابًا وإيابًا بين المستخدم والقمر الصناعي يأخذ وقتا طويلا، مما يجعل من المستحيل تقريبًا دعم البث أو الألعاب عبر الإنترنت أو مكالمات الفيديو أو غيرها من الأنشطة الأخرى ذات معدل البيانات المرتفع.

ستارلينك عبارة عن شبكة من آلاف الأقمار الصناعية، تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 550 كيلومترًا. نظرًا لوجود أقمار Starlink في مدارات منخفضة، فإن زمن نقل البيانات بين المستخدم والقمر الصناعي أقل بكثير، حوالي 25 مللي ثانية، مقابل 600 مللي ثانية.