دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، مقطع فيديو زعموا أنه لطراز الطائرة بدون طيار "مسيّرة" التي ضربت مبنى سكني في تل أبيب الأسبوع الماضي وخلفت ضحايا.

مقطع الفيديو نشره الحوثيون عبر اجنحتم الإعلامية وصفحة المتحدث باسم قوات الجماعة، يحي سريع.

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي قد قال إن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي اكتشف الطائرة بدون طيار التي تسببت في انفجار وسط تل أبيب في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكن لم يتم اعتراضها بسبب "خطأ بشري"، مضيفا أن الطائرة بدون طيار كانت مسلحة "برأس حربي"، واصطدمت بمبنى سكني.

"ويذكر أن الجيش الإسرائيلي ولأول مرة استهدف مواقع للحوثي في ميناء الحديدة باليمن بعد نحو يوم من انفجار الطائرة المسيرة في تل أبيب، قائلا في بيان حينها: "قبل قليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي أهدافا عسكرية للنظام الإرهابي الحوثي في ​​منطقة ميناء الحديدة في اليمن، ردًا على مئات الهجمات التي نفذت ضد دولة إسرائيل في الأشهر الأخيرة".

وأضاف البيان: "لم يطرأ أي تغيير على إرشادات الدفاع التي وضعتها قيادة الجبهة الداخلية. وفي حال حدوث أي تغيير في الإرشادات، سنقوم بتحديثها للجمهور وفقا لذلك".