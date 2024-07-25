(CNN) -- رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي بأول لقاء شخصي بينهما منذ العام الماضي وفي وقت حاسم للمفاوضات حول اتفاقية الرهائن ووقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو بعد المصافحة مع بايدن: "سيدي الرئيس نحن نعرف بعضنا منذ 40 عاما وقد عرفت كل رئيس وزراء لإسرائيل على مدار 50 عاما منذ غولدا مائير".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "لذا من يهودي صهيوني فخور إلى أمريكي إيرلندي صهيوني أود أن أشكرك على 50 عاما من الخدمة العامة و50 عاما من دعم إسرائيل وأتطلع قُدما لإجراء مناقشات معك اليوم وللعمل معك في الأشهر القادمة".

ووصف نتنياهو ما سيناقشه مع الرئيس الأمريكي بـ"القضايا العظيمة"، على حد قوله.

من جانبه، رحب بايدن بنتنياهو وقال: "بالمناسبة، في أول لقاء مع رئيسة الوزراء غولدا مائير، كان يجلس بجانبي مساعدها، رجل يدعى رابين. إلى هذه الدرجة كان الأمر منذ زمن طويل. وكنت أبلغ من العمر 12 عاما حينها".