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سكبوا "دماء مزيفة" في الشوارع ورفعوا دمية لنتنياهو.. محتجون يتظاهرون قرب البيت الأبيض

العالم
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سكبوا "دماء مزيفة" في الشوارع ورفعوا دمية لنتنياهو.. محتجون يتظاهرون قرب البيت الأبيض
Credit: ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images)

(CNN) -- أغلق متظاهرون حركة المرور في شارع H أمام البيت الأبيض ورفعوا دمية كبيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وقام المتظاهرون بسكب دماء مزيفة في الشوارع قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو. 

وتجمع عدد من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل في الجوار وحدثت مواجهة لفظية بين الجانبين دون أن يتصاعد الأمر إلى أعمال عنف حتى اللحظة. 

وتم تسييج متنزه لافاييت وجادة بنسلفانيا الواقعتين أمام البيت الأبيض وإغلاقهما أمام الجمهور قبل اجتماعي نتنياهو مع بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس.

يأتي ذلك بعد الاحتجاجات حول مبنى الكابيتول الأربعاء والتي أدت إلى مواجهة مع الشرطة وإلحاق أضرار بالممتلكات حول محطة الاتحاد في واشنطن العاصمة.

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