مصر.. سعر البنزين الجديد بعد تعديل يبدأ اليوم 25 يوليو

صورة أرشيفية من إحدى محطات الوقود في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة البترول المصرية، الخميس، الأسعار الجديدة للبنزين في البلاد والتي يبدأ التعامل بها اعتبارا من اليوم 25 يوليو.

وفيما يلي أسعار البنزين الجديدة:

بنزين 80 أصبح بسعر 12.25 جنيه

بنزين 92 أصبح بسعر 13.75 جنيه

بنزين 95 أصبح بسعر 15 جنيها

وكانت الحكومة المصرية الجديدة تعتزم زيادة أسعار الكهرباء والوقود تدريجيًا حتى نهاية العام الحالي، لسد الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر الخدمات المقدمة للمواطنين، حسب تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مطلع الشهر الجاري.

حسب الموازنة العامة، زادت فاتورة الدعم من 532.8 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية 2023/2024 إلى 635.9 مليار جنيه (13.2 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بنسبة زيادة 19.3%، بسبب ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية بقيمة 35.1 مليار جنيه (731.3 مليون دولار) لتصل إلى 154.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، والسلع التموينية بقيمة 6.45 مليار جنيه (134.4 مليون دولار) لتصل إلى 134.15 مليار جنيه (2.8 مليار دولار).