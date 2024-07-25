السعودية تعدم مصريا "تعزيرا" في مكة وتكشف اسمه وما أدين به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام "القتل تعزيرا" بحق مواطن مصري الجنسية في مكة.

وأوضحت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم مصباح السعودي مصباح إمام - مصري الجنسية - على تلقي وترويج مادة الإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحُكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وتابعت: "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني مصباح السعودي مصباح إمام، يوم الخميس 19 / 1 / 1446 هـ الموافق 25 / 7 / 2024 م في منطقة مكة المكرمة".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".