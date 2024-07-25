وضعا سكينا على عنقه.. الأمن السعودي يقبض على شخصين سرقا آخر داخل سيارة

(CNN) – ألقت شرطة تبوك القبض على مقيمين من الجنسية السورية قاما بالاعتداء على باكستاني بسكين وسرقة الأموال التي كانت بحوزته، أثناء محاولاتهما الخروج من السعودية، وفقا لبيان نُشر الجمعة.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له: "قبضت شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض على وافدين من الجنسية السورية بتأشيرة زيارة ظهرا في محتوى مرئي متداول يعتديان بسلاح أبيض على مقيم من الجنسية الباكستانية وسلب ما بحوزته".

وتابع الأمن السعودي بالقول: "وذلك أثناء محاولتهما الخروج من المملكة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وتم تداول مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر الشخصين المقبوض عليهما وهما يطلبان من الرجل المعتدى عليه إنزالهما من المركبة في مكان معين حيث دار جدال بينهما حول المكان.

وأثناء الجدال انقض الشخص الذي كان يجلس في المقعد الخلفي ولف يده حول رقبة المعتدى عليه بينما طالبه الآخر بوضع السكين على عنقه، في الوقت الذي قام به هو بالبحث عن مكان الأموال التي كانت بحوزة الرجل المعتدى عليه.