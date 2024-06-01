دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، السبت، إلقاء القبض على 3 مواطنين، و5 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبنغلاديشية في حادثين منفصلين، وأنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي، السبت، إن "شرطة المنطقة الشرقية ألقت القبض على 3 مواطنين لارتكابهم حوادث جنائية، تمثلت في سرقة مركبات، والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات".

وأضاف الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا، أنه "تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وقال الأمن العام السعودي عبر منصة إكس، السبت، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، ألقت القبض على 5 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والبنغلاديشية، ظهروا في محتوى مرئي، إثر مشاجرة جماعية في مكان عام لخلاف بينهم".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".

ونشر الأمن العام السعودي صورًا للمواطنين والمقيمين الذين اعتقلهم.