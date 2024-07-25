البيت الأبيض يندد بحرق علم أمريكا خلال احتجاجات على زيارة نتنياهو

(CNN)-- ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بإحراق متظاهرون في واشنطن أعلام أمريكية خلال احتجاجات على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، في بيان إن "التعاطف مع المنظمات الإرهابية الشريرة مثل حماس، أو حرق العلم الأمريكي، أو إزالته بالقوة واستبداله بآخر، أمر مخز"، وأضاف أن "معاداة السامية والعنف غير مقبولين أبدا".

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة القبض على 9 أشخاص خلال الاحتجاجات، وذكرت رئيسة شرطة واشنطن باميلا سميث: "بينما اختار العديد من الأشخاص ممارسة حقوقهم بموجب القانون بشكل سلمي، اختار البعض مخالفة القانون".

وذكرت الشرطة، في بيان، أن متظاهرين كتبوا عبارة "حماس قادمة" ورفعوا الأعلام الفلسطينية على أعمدة كانت عليها أعلام أمريكية وأحرقوا دمية تمثل نتنياهو.

وأضافت: "تسبب هذا حشد في إتلاف وتدمير ممتلكات، بما في ذلك تخريب تماثيل ونوافير، وتمزيق وحرق أعلام، وإشعال حرائق صغيرة، وبعد جهود من جانب الشرطة لتهدئة الحشد، الذي استمر في تجاهل تعليمات إنفاذ القانون، تم إلغاء التصريح الخاص به وتوجيه جميع المشاركين به لمغادرة المنطقة".

وكان نتنياهو وصف، خلال خطابه أمام الكونغرس المحتجين بأنهم "معادون لإسرائيل وأغبياء عليهم أن يخجلوا من أنفسهم".

وقال نتنياهو: "على حد علمنا، فإن إيران تمول الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل التي تجري الآن خارج هذا المبنى"، وأضاف، في إشارة إلى المتظاهرين: "هم ليسوا كثيرين، لكنهم موجودون في جميع أنحاء المدينة".

ولفت نتنياهو إلى التصريح الأخير لمديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز بأن "إيران تحاول إثارة الاحتجاجات سرا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب في غزة".