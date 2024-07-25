(CNN) -- وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال خطابه أمام الكونغرس، الأربعاء، المحتجين ضد الحرب في غزة بأنهم "معادون لإسرائيل وأغبياء عليهم أن يخجلوا من أنفسهم".

وقال نتنياهو: "على حد علمنا، فإن إيران تمول الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل التي تجري الآن خارج هذا المبنى"، وأضاف، في إشارة إلى المتظاهرين: "هم ليسوا كثيرين، لكنهم موجودون في جميع أنحاء المدينة".

ولفت نتنياهو إلى التصريح الأخير لمديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز بأن "إيران تحاول إثارة الاحتجاجات سرا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحرب في غزة".

وكانت هاينز قالت: "أريد أن أكون واضحة بأنني أعرف أن الأمريكيين الذين يشاركون في الاحتجاجات يعبرون، بحسن نية، عن آرائهم بشأن الصراع في غزة"، مضيفة أن "هذه المعلومات الاستخبارية لا تشير إلى خلاف ذلك"، لكن نتنياهو قال إن المتظاهرين "يقفون مع حماس والمغتصبين والقتلة وعليهم أن يخجلوا من أنفسهم".

وتابع: "الوضوح يبدأ بمعرفة الفرق بين الخير والشر، ومع ذلك، بشكل لا يصدق، العديد من المتظاهرين المناهضين لإسرائيل، يختار الكثيرون الوقوف مع الشر".

وذكر: "هم يرفضون التمييز البسيط بين أولئك الذين يستهدفون الإرهابيين وأولئك الذين يستهدفون المدنيين، بين دولة إسرائيل الديمقراطية وبلطجية حماس الإرهابيين".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "تقاتل من أجل المصالح الأمريكية"، وأضاف أن إسرائيل "تقاتل ضد إيران في حربها".

وتابع: "تدرك إيران أنه لكي تتحدى أمريكا حقا، يجب عليها أولا أن تغزو الشرق الأوسط - ولهذا تستخدم وكلائها العديدين، بما في ذلك الحوثيين وحزب الله وحماس، لكن في قلب الشرق الأوسط، تقف في طريق إيران ديمقراطية فخورة مؤيدة لأمريكا، بلدي دولة إسرائيل".

وذكر: "بالنسبة لإيران، إسرائيل هي الأولى، وأمريكا هي التالية. لذا، عندما تحارب إسرائيل حماس، فإننا نقاتل إيران، وعندما نقاتل حزب الله فإننا نقاتل إيران، وعندما نقاتل الحوثيين، فإننا نقاتل إيران".