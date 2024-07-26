بايدن يأمر بتأجيل ترحيل لبنانيين موجودين بأمريكا.. فما السبب؟

الشرق الأوسط
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بايدن يأمر بتأجيل ترحيل اللبنانيين الموجودين بأمريكا.. فما السبب؟
Credit: Andrew Harnik/Getty Images)

(CNN) -- منح الرئيس الأمريكي جو بايدن المواطنين اللبنانيين في الولايات المتحدة حماية مؤقتة من الترحيل، في ظل تدهور الظروف الإنسانية في جنوب لبنان، وفقاً لمذكرة جديدة.

ويتمتع الرئيس بسلطة تقديرية للسماح بما يعرف بالمغادرة القسرية المؤجلة، والتي تحمي الأشخاص المشمولين بالحماية من الترحيل من الولايات المتحدة لفترة من الوقت

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وجدير بالذكر أن من تشملهم هذه الحماية يصبحون مؤهلين للحصول على تصريح عمل في الولايات المتحدة. 

وقال بايدن في المذكرة التي أُرسلت إلى وزيري الخارجية والأمن الوطني: "وبينما أواصل التركيز على تهدئة الوضع وتحسين الظروف الإنسانية، لا يزال العديد من المدنيين في خطر. ولذلك، فإنني آمر بتأجيل ترحيل بعض المواطنين اللبنانيين الموجودين في الولايات المتحدة".

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