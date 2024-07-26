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القدس (CNN)-- قال اللواء أوري غوردين قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن الهجوم على حزب الله سيكون "حاسما" عندما يحدث.

وأضاف اللواء أوري غوردين خلال زيارة إلى لواء جولاني إنه وقادة آخرون "ملتزمون بتغيير الواقع الأمني ​​هنا في الشمال".

وأوضح غوردين: "لقد قضينا بالفعل على أكثر من 500 إرهابي في لبنان، غالبيتهم العظمى من حزب الله، ودمرنا آلاف الأهداف للبنية التحتية (الإرهابية)".

وقال غوردين: "السكان يساندوننا، والمواطنون يدعموننا، ونحن نواجه العدو ونصوب أسلحتنا إليه. وعندما تأتي اللحظة وننطلق في الهجوم، سيكون هجوما حاسما. والواقع الذي نبنيه الآن، من حيث استهداف الجانب الآخر ودفع العدو للوراء، يمكننا من تنفيذ هذا الهجوم بطريقة عالية الجودة للغاية".