دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت النيابة العامة المصرية في بيان، إلى التحقيق في نشر مقاطع فيديو مصورة متعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، إلى الامتناع التام عن هذا السلوك الذي يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الخميس: "في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميا بقضية (سفاح التجمع)، أمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع".

وأوضح البيان أن نشر تلك الوقائع "يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوي أو ضده".

وذكرت النيابة العامة المصرية، أن "نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقًا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، و310 من قانون العقوبات".

كما دعا البيان إلى "سؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع، وصولا لكيفية حصولهم عليها".

وأكدت النيابة العامة المصرية "أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة".

وكانت قد كشفت النيابة العامة في مصر، تفاصيل جديدة حول القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع" المتعلقة بشخص متهم بقتل 3 سيدات، حيث نشرت اعترافات المتهم حول كيفية الإيقاع بضحاياه وارتكاب جرائمه.