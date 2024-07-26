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هل يؤثر انسحاب بايدن من السباق الرئاسي على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. البيت الأبيض يرد

الشرق الأوسط
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هل يؤثر انسحاب بايدن من السباق الرئاسي على مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟.. البيت الأبيض يرد
جون كيربيCredit: Anna Moneymaker/Getty Images

(CNN)-- ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الخميس، أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي لن يعيق قدرته على المساعدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وقال كيربي عندما سأله الصحفيون عن تطورات المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار: "لا نعتقد أنه سيعيق التوصل إلى اتفاق، ففي خلال المفاوضات التي أجريناها في الساعات الأخيرة، لا يوجد سبب للاعتقاد  بأن قراره بعدم الترشح لإعادة انتخابه سيكون له تأثير على قدرتنا على إنجاز الصفقة، نحن قريبون من إبرامها، وعلينا فقط إنهاء الأمر".

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وعندما سئل عن الأمريكيين المحتجزين في الخارج، قال كيربي: "أستطيع أن أؤكد لكم أننا نواصل العمل بجدية بالغة لإطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين ظلما في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أولئك الموجودين في روسيا".

يذكر أن بايدن استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض بأول لقاء شخصي بينهما منذ العام الماضي.

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