(CNN) -- حاصرت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مستشفى في طولكرم بالضفة الغربية المحتلة ودخلت إليه في محاولة لاعتقال قيادي عسكري فلسطيني يتلقى العلاج هناك.

وحاولت قوات الأمن التابعة للسلطة القبض على محمد جابر "أبو شجاع" وهو قائد محلي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.

ويظهر مقطع فيديو شاهدته CNN"أبو شجاع" بينما كان يرافقه حشد متعاطف معه من المستشفى وسط إطلاق نار – ويُحمل على أكتاف رجل وذراعه مغطاة بالضمادات.

وبحسب ما ورد تم إدخال "أبو شجاع" إلى المستشفى بعد إصابته في أصابعه أثناء التعامل مع عبوة ناسفة.

وقالت سرايا القدس إن عناصر من الأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ظهروا ملثمين ومدججين بالسلاح، وحاصروا واقتحموا مستشفى في طولكرم، "محاولين اعتقال قيادي مطلوب للاحتلال"، وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" ووسائل إعلام فلسطينية بيانا منسوبا لكتيبة طولكرم في سرايا القدس دعت خلاله لـ"النفير العام".

وأضافت سرايا القدس في البيان: "إنه لقدرها ومسؤوليتها الحفاظ على انتفاضة الشعب"، وأكدت على أنها "ستُهاجم من يهاجمها".

وقالت حماس إن “سلوك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في ملاحقة المقاومين واعتقالهم ومصادرة أسلحتهم… وصل إلى أخطر مراحله”.

وطالبت حماس قيادة السلطة "بمنع الأجهزة الأمنية من ملاحقة المقاومة".

وأضافت الحركة أن تصرفات الأجهزة الأمنية الفلسطينية "تتناقض مع الموقف الوطني الموحد الذي يحتضن المقاومة بكافة أشكالها، وهو ما أكده البيان الأخير في بكين"، عندما اجتمعت الفصائل الفلسطينية للتوقيع على اتفاق العمل الموحد.