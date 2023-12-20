نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

"لماذا لم تسألني عن الرهائن الفلسطينيين بسجون إسرائيل؟".. نقاش حاد بين السفير حسام زملط ومذيع CNN

شاهد لحظة وصول مجموعة من الرهائن الذين أطلقت حماس سراحهم عبر معبر رفح

مراسلة CNN تسأل المتحدث باسم الخارجية القطرية عن مسار نقل الرهائن من غزة.. شاهد كيف رد

(CNN) -- نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في الأراضي الفلسطينية، مقطع فيديو الثلاثاء يظهر رجلين محتجزين كرهائن يوجهان رسائل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته والجيش الإسرائيلي.

وتظهر اللقطات جادي موزيس، 79 عاما، وإلعاد كاتسير، 47 عاما، يتحدثان أمام الكاميرا، ويطلبان من الحكومة الإسرائيلية ترتيب إطلاق سراحهما.

ومن غير الواضح متى وأين تم تصوير مقطع الفيديو الذي نشرته "سرايا القدس".

وفي الفيديو، طلب موزيس من نتنياهو ووزير دفاعه، يواف غالانت، ومن عضو حكومة الحرب، بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، بذل كل جهد ممكن لإعادة الرهائن إلى عائلاتهم.

وقال كاتسير عبارات مماثلة، طالبا من الحكومة أن تُبرم صفقة تبادل مع "الجهاد الإسلامي".

وتحدث الرجلان عن المخاطر التي تواجههما خلال احتجازهما في قطاع غزة.

وقال كاتسير: "لا نريد أن نموت في غزة، حياتنا هنا بخطر شديد، ونريد أن تقوموا بكل شيء من أجل إعادتنا إلى وطننا".

وتم أخذ موزيس كرهينة إلى جانب زوجته السابقة، مارغليت موزيس، التي تم إطلاق سراحها خلال هدنة 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقُتل والد كاتسير، رامي، في 7 أكتوبر/تشرين الأول وتم اختطاف والدته، هنا، ثم أطلق سراحها كجزء من الهدنة.

ونشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، شريط فيديو الإثنين، يظهر ثلاثة إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.