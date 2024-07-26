"أمنية" من محمد بن سلمان.. أمير سعودي يثير تفاعلا بفيديو سابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سابق للأمير عبدالرحمن بن مساعد يتحدث فيه عن "أمنية" من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

مقطع الفيديو المتداول مأخوذ من كلمة للأمير عبدالرحمن خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام في فبراير/ شباط الماضي، وقال فيه: "أتمنى أن الله يحفظه (محمد بن سلمان) ويطلع كل سنة 3 مرات يحكي، لأنه عندما يتحدث يطمئن من لديه تشكك ويوضح ما هو ملتبس، عنده إلمام كامل بما يتحدث عنه.."

وتابع الأمير قائلا: "عندما يتحدث عن الرؤية الأمير محمد تشعر أن الرجل يقرأ من كتاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله عارف تفاصيل دقيقة فيعطي الناس اطمئنان.."

وأضاف: "أنا لما أمدح أحد شعرا، أرى أنك عندما تمدح أحد بشيء ليس فيه فأنت تذمه، لا يمكن أن أمدح أحد إلا بشيء هو فيه"، ليتلوا أبيات شعرية سابقة نظمها في مدح ولي العهد السعودي.