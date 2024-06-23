دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار إعلان وفاة كبير سدنة الكعبة، صالح بن زين العابدين الشيبي، الجمعة، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وكبير سدنة الكعبة هو لقب للشخص الذي ينسل من الصحابي شيبة بن عثمان بن طلحة الذي كان النبي محمد قد أوكل إليه وأبنائه من بعده منذ قرون هذه المهمة.

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان صورة لصالح الشيبي بمنشور على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتعليق قال فيه: "رحم الله الشيخ الدكتور صالح الشيبي، كبير سدنة بيت الله الحرام، والذي يعد من أحفاد الصحابي شيبة بن عثمان بن طلحة رضي الله عنه".

وتابع العساكر: "رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".