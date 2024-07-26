السعودية.. فيديو مراقبة يظهر جريمة داخل سيارة والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو التقطته كاميرا داخلية في سيارة قيام شخصين بالاعتداء وسرقة أموال قائد المركبة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية وعبر صفحتها بمنصة سناب شات أعادت نشر مقطع الفيديو "مموها" مؤكدة ضبط الشخصين وكاشفة أنهما يحملان الجنسية السورية ودخلا البلاد بتأشيرة زيارة.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "قبضت شرطة منطقة تبوك بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض على وافدين من الجنسية السورية بتأشيرة زيارة ظهرا في محتوى مرئي متداول يعتديان بسلاح ابيض على مقيم من الجنسية الباكستانية وسلب ما بحوزته وذلك خلال محاولتهما الخروج من المملكة".

وتابعت: "جرى ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة".