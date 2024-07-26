(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع طريقة استقبال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته في منتجع مارالاغو، بولاية فلوريدا الجمعة.

واستقبل ترامب نتنياهو وزوجته، سارة، في المنتجع إذ قام بتقبيل سارة على خديها مرتين وصافح نتنياهو مصافحة حارة.

وخلال اللقاء، قال ترامب إن نائب الرئيس كامالا هاريس “لم تحترم إسرائيل” في تصريحاتها للصحفيين بعد اجتماعها الخاص مع نتنياهو الخميس.

وصرّح ترامب لمذيعة CNN كريستين هولمز في منتجع مارالاغو: "أعتقد أن تصريحاتها افتقرت للاحترام" ، وتابع: "لم تكن لطيفة جداً فيما يتعلق بإسرائيل في الواقع لا أعرف كيف يمكن لشخص يهودي أن يصوت لها، لكن هذا يعود لهم".

وعندما سألته هولمز كيف أثرت تصريحات هاريس على المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، قال نتنياهو: "حسناً، نحن نحاول الحصول على اتفاق. إلى الحد الذي تفهم فيه حماس أنه لا يوجد خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من شأنه تسريع التوصل إلى اتفاق".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا عن تصريحات هاريس: "آمل ألا تُغير هذه التعليقات ذلك".

وقال نتنياهو إنه يأمل أن يكونوا بعد هذه الزيارة أقرب إلى وقف إطلاق النار، لكن "الوقت سيخبر"، وتابع قائلا: "نحن بالتأكيد حريصون على الحصول على اتفاق ونعمل على ذلك".

من جانبه، قال ترامب إنه ليس مضطرا للحديث عن الشكل الذي ستبدو عليه علاقة العمل مع نتنياهو إذا تم انتخابه لولاية ثانية.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق: " كان بيننا علاقة جيدة لقد كنت جيداً جداً لإسرائيل أفضل من أي رئيس آخر".