نانسي بيلوسي بهجوم عاصف على نتنياهو وخطابه أمام الكونغرس وسط تفاعل

(CNN)— من بين أولئك الذين تجاهلوا خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، التي وصفته بأنه "أسوأ عرض تقديمي لأي شخصية أجنبية رفيعة المستوى تتم دعوتها وتكريمها بشرف مخاطبة كونغرس الولايات المتحدة".

وأثارت بيلوسي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هذا الوصف الذي نشرته بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، حيث أضافت: "الكثير منا، الذين يحبون إسرائيل، قضوا وقتًا اليوم في الاستماع للمواطنين الإسرائيليين الذين عانت عائلاتهم في أعقاب الهجوم الإرهابي وعمليات الاختطاف التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر".

وتابعت: "تطالب هذه العائلات بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يعيد الرهائن إلى ديارهم – ونأمل أن يقضي رئيس الوزراء وقته في تحقيق هذا الهدف".

وتجمع الناس فيما يسمى بساحة الرهائن في تل أبيب لمشاهدة خطاب نتنياهو، الأربعاء، وأصبح منتدى الرهائن وعائلات المفقودين قوة سياسية فعالة في إسرائيل منذ أن اختطفت حماس حوالي 250 شخصًا في 7 أكتوبر، وأصبحت الساحة موقعًا منتظمًا للاحتجاجات المطالبة بإعادة الرهائن إلى ديارهم.