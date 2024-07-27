دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، تفاعلا بتعليقه على مقطع فيديو سابق للقيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر يتحدث فيه عن كيفية تعامل نظام والده الراحل مع الإخوان في مصر.

ونشر أحد مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، مقطع فيديو قال فيه: "فيديو لعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر متحدثاً عن تضييق الخناق على جماعة الاخوان إبان حكم الرئيس مبارك، وذلك خلال حديثه مع محمود سعد بعد نكسة يناير في 13/6/2011"، حسب قوله، وذلك في إشارة إلى احتجاجات 25 يناير التي أنهت حكم حسني مبارك.

وأضاف: "رداً على من يقولون بأن مبارك كان سايب الإخوان يبرطعوا، كما يظهر في الفيديو تعليقات (الإعلامي) محمود سعد المليئة بالتجني"، طبقا لوصفه.

وقال علاء مبارك في تعليقه ردا على الفيديو والمنشور، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "واضح كان سايبهم جداً".

وأثار مقطع الفيديو وتعليق علاء مبارك تفاعلا بين متابعين على منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: