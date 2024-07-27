دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، السبت، أنها سجلت زلزالًا وسط البحر الأحمر، يبعد مسافة 161 كيلومترًا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في بيان: "سجلت هيئة المساحة الجيولوجية عبر محطات الرصد الزلزالي، زلزالًا وسط البحر الأحمر، يبعد مسافة 161 كيلومترًا غرب محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 12:09 من صباح السبت"، بحسب بيان للهيئة أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، أن قوة الزلزال بلغت 4.7 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق نحو 10.4 كيلومترات، طبقا لوكالة "واس".

ولم يكشف المتحدث باسم الهيئة مزيدا من التفاصيل.