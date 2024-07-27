السعودية.. كاميرا ترصد 3 يمنيين بحوادث سلب والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام 3 أشخاص بارتكاب حوادث سلب في العاصمة السعودية، الرياض.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ظهروا في محتوى مرئي يرتكبون حوادث سلب بسلاح ابيض"، ناشرة صورة للأشخاص الثلاثة (من الظهر) بعد ضبطهم.

وتابعت الداخلية في بيانها أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".