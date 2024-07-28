البحرين.. فيديو يكشف ما فعله عامل آسيوي يشعل ضجة والداخلية ترد

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نشر الأحد ، 28 يوليو / تموز 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إقدام شخص على سرقة عدد من المنازل الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية البحرينية نشرت صورة من مقطع الفيديو المتداول ويظهر الشخص فيه في ما يبدو أنه مرآب سيارات مؤكدة إلقاء القبض عليه.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان: "تعقيباً على مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.. المباحث: القبض على آسيوي (38 عاما) إثر تورطه بسرقة عدد من المنازل بمنطقة الحد".

وأكدت في البيان انه "جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة".