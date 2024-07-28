ترامب: هجوم الجولان "فظيع".. و"لم يكن ليحدث أبدا" لو كنت رئيسا

(CNN)-- أدان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان، السبت، واصفا الهجوم بأنه "فظيع".

وقال ترامب في بداية تصريحاته في مؤتمر العملات المشفرة في ناشفيل بولاية تينيسي: "ربما سمعتم أن إسرائيل تعرضت للتو لهجوم شديد للغاية".

ولفت ترامب إلى المؤشرات الأولية من المسؤولين الإسرائيليين التي عزت الهجوم إلى "حزب الله"، وأصر على "أنهم يجب أن يحترمونا"، بينما زعم أن "هذا لم يكن ليحدث أبدا" لو كان رئيسا، وقال: "لا يمكنهم ما فعلوه للتو بهذا الهجوم أمر فظيع".

وأضاف: "يجب أن يحترموا بلدنا، لم يكن هذا ليحدث معنا أبدا، ولا يمكننا السماح باستمرار ذلك".

يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أعلن أن 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال قُتلوا جراء الهجوم.

وألقت إسرائيل باللوم على "حزب الله"، قائلة إنها حددت "حوالي 30 قذيفة" عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وفي المقابل، قال "حزب الله" إنه "ينفي بشدة" إطلاق الصواريخ.