في بيان لـCNN.. ماذا قالت أمريكا عن هجوم الجولان؟

(CNN)-- أعرب البيت الأبيض، السبت، عن إدانته للهجوم الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بمن فيهم أطفال، في هجوم صاروخي على قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان.

وكانت إسرائيل باللوم ألقت على "حزب الله" المدعوم من إيران في الهجوم، وهو ما نفاه "حزب الله".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، في بيان، لشبكة CNN : "نحن ندين هذا الهجوم المروع الذي قيل إنه أسفر عن مقتل عدد من المراهقين والأطفال الذين كانوا يلعبون كرة القدم مساء يوم السبت في قرية مجدل شمس في شمال إسرائيل، قلوبنا مع عائلات أولئك الذين فقدوا أحباءهم اليوم، ونحن نصلي من أجل الشفاء العاجل للذين أصيبوا".

وأضاف: "إسرائيل لا تزال تواجه تهديدات خطيرة لأمنها، كما رأى العالم اليوم، وستواصل الولايات المتحدة دعم الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الهجمات الرهيبة على طول الخط الأزرق، والتي يجب أن تكون على رأس الأولويات".

وأكد: "دعمنا لأمن إسرائيل قوي وثابت ضد جميع الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله اللبناني".

يذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أعلن أن 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال قُتلوا بعد سقوط عدة صواريخ على قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان.

وألقت إسرائيل باللوم على "حزب الله"، قائلة إنها حددت "حوالي 30 قذيفة" عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وفي المقابل، قال "حزب الله" إنه "ينفي بشدة" إطلاق الصواريخ.