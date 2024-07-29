(CNN) – أثارت تصريحات لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي والسياسي الدرزي في لبنان، وليد جنبلاط، جدلا بعد أن وصف اتهام حزب الله بالوقوف خلف الهجوم على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل بـ"الكذب".

وقال جنبلاط خلال ظهوره عبر قناة "الجزيرة" القطرية: "مجدل شمس قالت كلمتها، دفنت موتاها رحمهم الله، وما من أحد ليعطي دروسا لمجدل شمس العربية المناضلة عبر التاريخ في مواجهة العثماني والفرنسي والإسرائيلي".

وتابع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي قائلا: "نضمّ صوتنا إليها ونقول إن الافتراء الإسرائيلي بأن المقاومة أطلقت الصاروخ على مجدل شمس كذب"، وأردف: "من أين أتوا بهذه البراهين والحجج؟".

وأضاف جنبلاط قائلا: "مجدل شمس عربية، وغالبية أهل الجولان هم عرب، رفضوا الجنسية الإسرائيلية. فكفى كذبا إضافيا، كفى دموع التماسيح على العرب الدروز في الجولان أو فلسطين المحتلة أو لبنان، أكاذيب بأكاذيب، هذه هي إسرائيل".

أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا، إذ لم يكن جنبلاط على مدار سنوات حليفا سياسيا لحزب الله في لبنان، بل وذهب البعض إلى وصفه بـ"الخصم" للحزب على مدار الأعوام المنصرمة.

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