هجوم مجدل شمس في الجولان.. وليد جنبلاط يثير تفاعلا بتعليق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الزعيم الدرزي في لبنان، وليد جنبلاط، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تصريح أدلى به تعقيبا على الهجوم الذي استهدف منطقة مجدل شمس في الجولان والذي اتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراءه.

وقال جنبلاط وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الوطنية: "استهداف المدنيين أمرٌ مرفوض ومدان، أكان في فلسطين المحتلة أو الجولان المحتل، أو في جنوب لبنان، وتاريخ العدو الإسرائيلي وحاضره مليء بالمجازر التي ارتكبها ويرتكبها ضد المدنيين دون هوادة، والدعوة الى الجميع في لبنان وفي فلسطين والجولان من أي انزلاق أو تحريضِ في سياق مشروع العدو التدميري، إذ يبقى المطلوب عدم توسع الحرب ووقف فوري للعدوان ولإطلاق النار".

وتابع: "في ضوء بيان حزب الله الذي ينفي علاقة المقاومة الإسلامية بما حصل في مجدل شمس، فإننا نشدد على التحذير والتنبيه ممّا يعمل عليه العدو الإسرائيلي منذ زمنٍ بعيد لإشعال الفتن وتفتيت المنطقة واستهداف مكوّناتها، وقد أسقطنا هذا المشروع في السابق، وإذ يطل برأسه من جديد فنحن له بالمرصاد إلى جانب المقاومة وكل المقاومين الذين يواجهون الإجرام والاحتلال الإسرائيلي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد قال، السبت، إنه "مصدوم" جراء هجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس، وذلك بمقطع فيديو قال فيه: "صدمت لرؤية الصور الرهيبة التي أعقبت الهجوم القاتل الذي شنه حزب الله على مجدل شمس.. من بين القتلى أطفال صغار كانوا يلعبون كرة القدم، قلوبنا جميعًا مكسورة بسبب هذه المشاهد، ونحن نحتضن العائلات، ونحتضن المجتمع الدرزي بأكمله في لحظته الصعبة، والتي هي أيضًا لحظتنا الصعبة"، وأكد أن "إسرائيل لن تصمت بشأن هذا".