(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إٍكس"، تويتر سابقا، مع تصريحات لوزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، حول موقف الدولة اللبنانية في حال اندلاع صراع واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله.

وقال بو حبيب خلال ظهوره على قناة "الحدث": "إذا حدثت الحرب، طبعا نحن ضد إسرائيل من دون شك، وإذا توسع بيكار الحرب بلبنان أكثر ما هو اليوم طبعا نحن مع حزب الله ضد... حزب الله معنا ونحن مع حزب الله... نحن معا ضد إسرائيل".

وعند سؤاله عما إذا كان الجيش اللبناني سيشترك في حال حدوث توسع للصراع مع إسرائيل، قال وزير خارجية لبنان: "لم أقلها بهذه الطريقة، ليست لدينا الإمكانيات العسكرية القوية فلذلك لم أقلها بهذه الطريقة، لكن لبنان رسميا سيكون إلى جانب... أو حزب الله سيكون إلى جانب الدولة اللبنانية في ذلك وسندافع عن لبنان".

وتستعد إسرائيل لتوجيه ضربة انتقامية لحزب الله، لا يزال حجمها ونطاقها مجهولا، وذلك في إطار اتهامها للحزب بالمسؤولية عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف بلدة مجدل شمس في الجولان.