دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استبعد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبدالله بوحبيب، الأحد، "فرضية أن يكون حزب الله قد نفذ الهجوم على قرية مجدل شمس في الجولان المحتل"، السبت، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأوضح وزير الخارجية اللبناني، أن "حزب الله منذ بدء النزاع في الجنوب لم يستهدف مواقع مدنية بل عسكرية فقط"، حسب قوله.

وجاءت تصريحات الوزير اللبناني لراديو BBC، وعدد من وسائل الإعلام العربية والدولية.

وتوقع وزير الخارجية اللبناني أن يكون هجوم مجدل شمس "من تنفيذ منظمات أخرى أو خطأ إسرائيليا أو خطأ من حزب الله"، ودعا إلى "إجراء تحقيق دولي أو عقد اجتماع للجنة الثلاثية عبر (اليونيفيل) لمعرفة حقيقة الأمر"، طبقا لما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكد عبدالله بوحبيب "رفض الجمهوريّة اللبنانية لاستهداف المدنيين في أي بقعة من بقاع العالم، سواء أكانت في قطاع غزة أو لبنان أو إسرائيل، وإدانتها لأي طرف يستهدف المدنيين".

ودعا بوحبيب إلى "التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، لعام 2006، من الجهتين"، مشددا على أن "هجوما كبيرا من إسرائيل على لبنان سيؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة واشتعال حرب إقليمية".