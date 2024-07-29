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الوكالة اللبنانية الرسمية: قتيلان و3 جرحى بـ"غارتين معاديتين" على طريق "ميس الجبل- شقرا"

الشرق الأوسط
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الوكالة اللبنانية الرسمية: قتيلان و3 جرحى بـ"غارتين معاديتين" على طريق "ميس الجبل- شقرا"
Credit: KAWNAT HAJU/AFP via Getty Images)

(CNN) – أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن قتيلان سقطا وأُصيب 3 آخرون بينهم طفل، فيما وصفتهما بـ"غارتين معادتين"، الإثنين. 

وذكرت الوكالة أن الغارتين نُفذتا بطائرتين مسيرتين، إذ استهدفت الأولى سيارة على طريق "ميس الجبل - شقرا" ما أسفر عن إصابة شخصين، وفقا للوكالة. 

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وأفادت الوكالة أن الغارة الثانية استهدفت شخصين هرعا لتفقد المصابين في الغارة الأولى ما أدى إلى مقتلهما وإصابة طفل كان على شرفة أحد المنازل القريبة. 

ولم يُعلن الجيش الإسرائيلي بعد أنه نفذ أي غارات جوية على هذه المنطقة في لبنان، لكن الغارتين تأتيان في ظل رد إسرائيلي محتمل على سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس بالجولان.

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