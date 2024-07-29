لوفتهانزا تُمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 5 أغسطس على الأقل

(CNN) -- مددت مجموعة لوفتهانزا تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 5 أغسطس/آب على الأقل “بسبب التطورات الحالية في الشرق الأوسط”، بحسب بيان صدر الاثنين.

وجاء في البيان الكامل: "بسبب التطورات الحالية في الشرق الأوسط، قررت شركات الطيران لوفتهانزا وSwiss وEuroWings التابعة لمجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها من وإلى بيروت حتى 5 أغسطس".

وكانت لوفتهانزا قالت إنها قررت تعليق رحلاتها إلى بيروت “حتى 30 يوليو/تموز وسط مخاوف من التصعيد العسكري، بحسب بيان صدر الاثنين.

وجاء في بيان الشركة الأول: "بسبب التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، قررت شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 تموز/يوليو".

وتشمل شركات طيران الركاب في مجموعة لوفتهانزا: الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، والطيران السويسري (Swiss)، وEurowings.

وكان مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قد أعلن إلغاء عدد من الرحلات القادمة نظرا لحالة عدم اليقين بشأن الوضع الأمني في البلاد وسط تأهب لرد إسرائيلي على هجوم استهدف بلدة مجدل شمس في الجولان.