لبنان.. مطار رفيق الحريري يُعلن إلغاء عدد من الرحلات القادمة إلى بيروت

(CNN) -- أعلن مطار رفيق الحريري الدولي عن إلغاء عدة رحلات إلى بيروت على موقعه الإلكتروني في وقت مبكر من الاثنين بالتوقيت المحلي.

وكان من المقرر أن تغادر الرحلات الملغاة مدن أثينا وستوكهولم ودوسلدورف وأديس أبابا وأنقرة وأنطاليا وأضنة الاثنين.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة طيران "الشرق الأوسط" تأجيل رحلات مغادرة من لندن وكوبنهاغن والدوحة والدمام ودبي وجدة إلى بيروت.

وأعلن المطار منذ ذلك الحين عن مزيد من التأخير في الرحلات الجوية القادمة من القاهرة وإسطنبول.

في هذه الأثناء، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إنذارًا أمنيًا، تنصح فيه المواطنين الأمريكيين المسافرين من وإلى لبنان بمراقبة رحلاتهم عن كثب.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "البيئة الأمنية في لبنان لا تزال معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة"، وتابعت: "هناك تقارير تفيد بأن الخطوط الجوية تنظر في إجراء تعديلات مؤقتة على رحلاتها الجوية".