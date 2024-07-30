دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، بعد ثبوت اتهامه وإدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم عبدالرحمن بن أسعد بن يزيد المدري الفيفي، سعودي الجنسية، على قتل ماطر بن عايل بن حسن المالكي، سعودي الجنسية، وذلك بضربه بأداة صلبة وإحراقه مما أدى إلى وفاته"، حسبما أوردت "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى محكمة الاستئناف، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه"، طبقا للبيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالرحمن بن أسعد بن يزيد المدري الفيفي، سعودي الجنسية، الثلاثاء بتاريخ 24/ 1/ 1446 هجرية، الموافق 30/ 7/ 2024 ميلادية بمنطقة جازان".