دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، بعد ثبوت اتهامه بقتل 3 مواطنين آخرين، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم محمد بن يحي بن بخيت الأكلبي، سعودي الجنسية، على قتل كل من سعييد بن محمد بن سعييد الجنيبي البيشي، وأخته سعدي، ومسفر بن محمد بن هدبان العطاوين الأكلبي، سعوديي الجنسية، بإطلاق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه"، طبقا للبيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، محمد بن يحي بن بخيت الأكلبي، سعودي الجنسية، السبت، بتاريخ 21/ 1/ 1446هجرية، الموافق 27/ 7/ 2024 ميلادية منطقة عسير".