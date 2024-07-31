(CNN) -- قُتل مراسل شبكة الجزيرة، إسماعيل الغول، وزميله في غزة في "غارة جوية إسرائيلية"، وفقا لبيان صادر عن الشبكة الأربعاء.

ووفقا للشبكة القطرية، فإن الغول ومصوره رامي الريفي، اللذين كانا يعيشان في غزة، قُتلا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ للاجئين، حيث كانا يقومان بتغطية مباشرة بمعظم أوقات اليوم من غزة، في موقع قريب من منزل مدمر لعائلة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي تم اغتياله في طهران.

وقال مراسل الجزيرة أنس الشريف، إن "ضربة مباشرة" استهدفت زميليه إسماعيل ورامي وسط غزة الأربعاء.

وذكر الشريف في تقرير من المستشفى الأهلي المعمداني، وخلفه جثتي الرجلين: "كان إسماعيل يحمل ويغطي معاناة أهل غزة وهو يرتدي هذه السترة الصحفية الواقية من الرصاص، لكن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد ظهور تلك التغطية".

وتابع مراسل الجزيرة قائلا: "لقد كانت ضربة مباشرة".

وتسعى شبكة CNN للحصول على تعليق من الجيش الإسرائيلي على الغارة.

وقال مراسل CNN في غزة إن "إسماعيل كان في مخيم الشاطئ مع رامي الريفي، حيث كانا يصوران ردود الفعل على اغتيال هنية".

وكان هنية قد قُتل في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في طهران.

وأشار المراسل إلى أن الطاقم تم استهدافه في غارة جوية إسرائيلية و"جثتيهما الآن في مستشفى الأهلي وسيتم دفنهما قريباً"، وأضاف المراسل قائلا: "لا أصدق أنهم رحلوا".