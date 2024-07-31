علامات استفهام تلف مقتل إسماعيل هنية.. إليكم ما لا نعلمه

(CNN)-- لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بما في ذلك كيف قُتل وكيف حدث ذلك على الأراضي الإيرانية.

في الوقت الحالي، نعلم أن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تقول إنه قُتل أثناء زيارته لطهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني. وكان هنية يقيم في مسكن للمحاربين القدامى في منطقة شمال طهران، لكن الموقع الدقيق غير معروف.

وتقول التقارير الإيرانية إنه قُتل جراء "قذيفة موجهة جواً" - لكننا لا نعرف بعد ماذا يعني ذلك. هل كان صاروخًا أُطلق من طائرة أم طائرة بدون طيار محملة بمتفجرات؟

على غير العادة، لم تظهر أي صور لآثار الهجوم، سواء في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أو على قنوات التواصل الاجتماعي، مما قد يساعد في الإجابة على هذا السؤال.

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