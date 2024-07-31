(CNN)-- في آخر منشور له على منصة "إكس" قبل مقتله في غارة جوية على غزة، كتب مراسل شبكة الجزيرة القطرية في القطاع، إسماعيل الغول، منشورا وصف خلاله إسماعيل هنية رئيس المكتب السياس لحركة حماس الذي تم اغتياله، بـ"الرجل الوطني الكبير".

وكتب الغول في المنشور الذي سبق مقتله بساعات قليلة: "بأجواء حزينة يودع المخيم الرجل الوطني الكبير، من على أنقاض منزل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

وتضمن منشور مراسل الجزيرة صورا لأطفال يحملون صورة لهنية من أمام منزله المدمر في غزة بعد مقتله بهجوم صاروخي في العاصمة الإيرانية، طهران.

وقبل هذا المنشور، كان الغول قد نشر فيديو للأطفال نفسهم حاملين صورة هنية مع أغنية حزينة.

وكان الظهور الأخير لإسماعيل الغول عبر قناة الجزيرة من أمام أنقاض منزل هنية.

وأعلنت الجزيرة في وقت سابق الأربعاء مقتل الغول والمصور الذي كان معه رامي الريفي بالقرب من منزل هنية.