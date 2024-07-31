صورة ارشيفية تعبيرية من استقبال السيسي لمحمد بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لجولة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد لمنطقة العلمين وسط تفاعلا واسع على أسلوب الاستقبال والترحيب.

وتظهر مقاطع فيديو تهافت أشخاص حول الزعيمين وأخذ صور تذكارية.

وذكر موقع الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، أن السيسي ومحمد بن زايد، تفقدا مهرجان العلمين الجديدة خلال جولتهما.

من جهتها أكدت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن "سعادتها بهذا التشريف والتكريم، وتفخر وأهالي محافظة مطروح، وعموم المصريين، بوجود المهرجان على أرضٍ مصرية شهدت أكبر تحولٍ من الصحراء والألغام إلى التنمية والعمران"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.