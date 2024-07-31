ماذا قالت إيران و"حماس" وجماعة الحوثي عن الغارة الإسرائيلية على بيروت؟

(CNN)-- نددت إيران وحركة "حماس"وجماعة الحوثي في اليمن، الثلاثاء، بالغارة الإسرائيلية التي شنتها على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان، أنه "نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت، استهدفت القائد في حزب الله المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين".

وأدانت السفارة الإيرانية في لبنان الغارة الإسرائيلية، وقالت عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الجبان والآثم الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي أودى بحياة عدد من الشهداء والجرحى".

وأعلنت "حماس"، في بيان، "تضامنها الكامل" مع لبنان و"حزب الله"، وقالت إنها تعتبر الغارة الإسرائيلية "تصعيدا خطيرا".

وقالت جماعة الحوثي المدعومة من طهران، في بيان: "في حين نؤكد تضامننا مع لبنان ومقاومته في مواجهة الغطرسة الصهيونية، فإننا نقدر الدور العظيم لحزب الله في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار على ظلمه، في وقت تخلت فيه الأنظمة العربية عن دورها ومسؤوليتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم".

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قال، لشبكة CNN، إن بلاده أرادت إرسال "رسالة قوية للغاية" من خلال شن تلك الغارة، لكنها تأمل في تجنب المزيد من التصعيد.

وأضاف: "لا نريد أن يتصاعد الوضع إلى حرب أوسع نطاقا، وفي النهاية يعتمد ما إذا كان سيتصاعد أم لا بشكل كبير على كيفية رد فعل حزب الله الآن".

وكذلك قال مسؤولون إسرائيليون إن "الرسالة واضحة، ذراعنا الممدودة ستصل إلى أي كيان مسؤول عن إيذاء مواطنينا"، وأضافوا أن إسرائيل تحمل لبنان مسؤولية "الضربات التي نُفذت من داخل أراضيه، ومنظمة حزب الله الإرهابية، التي توجهها إيران، والتي أطلقت آلاف الصواريخ ومئات الطائرات بدون طيار على مدى الأشهر الماضية، وقتلت العشرات من الإسرائيليين، من بينهم 12 طفلا".