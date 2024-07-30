بعد غارة بيروت.. وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله تجاوز "الخط الأحمر"

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القدس (CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن حزب الله "تجاوز الخط الأحمر"، بعد أن استهدفت إسرائيل معقلا لحزب الله في جنوب بيروت، الثلاثاء.

وأضاف غالانت في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "حزب الله تجاوز الخط الأحمر"، وذلك بعد دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربة.

وقبل دقائق، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة محددة الهدف في بيروت، استهدفت القائد في حزب الله المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين".

وحتى الآن، لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل حول كيفية تنفيذ الغارة.

وبدورها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء بوقوع "غارة في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، نُفذت بطائرة من دون طيار، وأطلقت 3 صواريخ".

وقُتلت امرأة على الأقل، وأصيب عدة أشخاص آخرين، بينهم إصابات خطيرة، في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.