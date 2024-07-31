(CNN) -- قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في رسالة أرسلها إلى العشرات من نظرائه على الساحة الدولية، الأربعاء، إن "إسرائيل ليست مهتمة بحرب شاملة، لكن الطريقة الوحيدة لمنعها هي التنفيذ الفوري للقرار 1701".

وكتب كاتس، في إشارة إلى القرار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله عام 2006: "يجب على العالم أن يدعم إسرائيل في هذا الوقت، ويطالب بوقف فوري لهجمات حزب الله، وانسحابه إلى شمال نهر الليطاني، ونزع سلاحه وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701".

وأردف وزير الخارجية الإسرائيلي قائلا: "عشرات الآلاف من سكان إسرائيل الذين أُجبروا على ترك منازلهم في شمال إسرائيل يجب أن يعودوا إلى ديارهم بأمان".

وينص القرار 1701 على "الوقف الكامل للأعمال العدائية، ونشر قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان، وبالتوازي، انسحاب القوات الإسرائيلية خلف الخط الأزرق، وتعزيز قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) لتسهيل دخول القوات اللبنانية إلى المنطقة وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني".

ويأتي في نص القرار أيضا: "يدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى وضع مقترحات لتنفيذ الأحكام ذات الصلة لاتفاقيات الطائف وكذلك قرارات مجلس الأمن 1559 (2004) و1680 (2006)"، إلى جانب سحب سلاح الفصائل اللبنانية.