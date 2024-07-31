بيروت --(CNN) تقول إسرائيل إن غارتها في العاصمة اللبنانية، بيروت، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل أكبر قائد عسكري في حزب الله، الذي ألقت باللوم عليه في هجوم مميت في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي قتلت أكبر قائد عسكري في منظمة حزب الله الإرهابية" فؤاد شكر. ولم يؤكد حزب الله والسلطات اللبنانية مقتله بعد.

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قائداً في حزب الله في لبنان وأصيب 74 شخصاً، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وذكرت وزارة الصحة أن طفلين وامرأة قتلوا في الغارة، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. وتم نقل المصابين، وبعضهم مصاب بجروح خطيرة، إلى المستشفيات القريبة، وفقا لتقارير سابقة صادرة عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأظهر تحليل CNN للصور ومقاطع الفيديو أن ما لا يقل عن خمسة طوابق من قسم من المبنى المستهدف دمرت في الغارة.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي حللتها شبكة CNN أن الغارة كانت موجهة إلى القسم الجنوبي من المبنى، وأن الأضرار التي لحقت بهذا القسم كانت واسعة النطاق. ألواح خرسانية بأكملها إما معلقة بشكل غير مستقر أو تم تحويلها إلى ما يصل الآن إلى منحدر شديد الانحدار من الركام.

أفاد صحفي في شبكة CNN في مكان الحادث أنه لم يكن هناك أي ضرر واضح للمباني المحيطة. يبدو أن النوافذ سليمة إلى حد كبير. ويبدو أن المحلات التجارية في المناطق لم تتأثر بالإضراب. وقام الجنود اللبنانيون بتطويق جزء من المنطقة المحيطة بالمبنى.

المبنى المستهدف يقع بجوار مستشفى بهمن. ولم تتوفر على الفور صور أو مقاطع فيديو تظهر الأضرار التي لحقت بالمستشفى، ولم يتضح ما إذا كانت قد لحقت بها أضرار. ولم تتمكن CNN من الوصول إلى المستشفى للتعليق.