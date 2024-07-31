مصدر يكشف لـCNN سبب شن القوات الأمريكية ضربة ضد "مقاتلين" في العراق

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن القوات الأمريكية في العراق نفذت ضربة جوية ضد "مقاتلين" حاولوا إطلاق طائرات بدون طيار في محافظة بابل بجنوب بغداد لاستهداف قوات التحالف والجنود الأمريكيين.

وأضاف المسؤول أن الطائرات بدون طيار قُدِّر أنها تشكل تهديدا لتلك القوات، وتابع أن هذا الإجراء "يؤكد التزام الولايات المتحدة بسلامة وأمن جنودها". وتابع: "نحن نحافظ على الحق الأصيل في الدفاع عن النفس، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة".

ولم يتضح من هم المقاتلون، لكن الميليشيات المدعومة من إيران شنت عشرات الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ منذ أواخر العام الماضي، مما دفع الولايات المتحدة في كثير من الأحيان إلى الرد.

وفي فبراير/شباط، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية انتقامية ضد الميليشيات العاملة في العراق وسوريا.

