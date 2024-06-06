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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، الخميس، عن تدشين المسلحين الحوثيين والعراقيين، عملية "مهمة" باتجاه ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط، حسبما نقلت عنه وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التابعة لمتمردي اليمن.

واعتبر عبدالملك الحوثي أن مسار العمليات المشتركة مع ما وصفه بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" أمر مهم واستراتيجي وتصاعدي ضد العدو الأمريكي البريطاني الصهيوني"، طبقا لوكالة "سبأ".

وأردف الحوثي قائلا في خطاب، عصر الخميس، إن "العمليات المشتركة ستقدم نموذجاً للتعاون بين أبناء الإسلام وعملياتهم المشتركة، وسيكون لها تأثيرها على الأعداء في المرحلة الرابعة من التصعيد ضد العدو الأمريكي البريطاني الإسرائيلي"، حسب وصفه.

وأوضح الحوثي أن قوات الحوثيين "نفذت خلال الأسبوع الجاري، وفي إطار المرحلة الرابعة من التصعيد، 11 عملية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وباتجاه (أم الرشراش)، جنوبي إسرائيل بـ36 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة".

وتحدث عبدالملك الحوثي عما اعتبره "أبرز التطورات المهمة في عمليات القوات الحوثيين، والمتمثلة في تدشين منظومة صواريخ (فلسطين)، الذي تمت صناعته بمراعاة متطلبات المرحلة الرابعة، على المستوى التقني وعلى مستوى المدى".

وأردف زعيم الحوثيين قائلا إن "عمليات القوات المسلحة خلال الأسبوع الجاري استهدفت 8 سفن مرتبطة وتابعة لأمريكا، وأخرى كسرت قرار حظر الدخول إلى موانئ (إسرائيل)"، طبقا لما أوردت وكالة "سبأ".

ولفت إلى أن من "أبرز العمليات استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (أيزنهاور) مرتين شمالي البحر الأحمر خلال 24 ساعة، بسبعة صواريخ مجنحة وأربع طائرات مسيرة، مما أدى إلى تراجعها باتجاه شمال البحر الأحمر، خوفا من استهدافها مجددا لمسافة 880 كيلومترا"، حسب زعمه.

وقال عبدالملك الحوثي: "في يوم النكسة عام 1967، أعلن العدو الإسرائيلي حربه على أربع دول عربية: فلسطين والأردن ومصر وسوريا، سيطر خلال ستة أيام على ما يقارب 70 كيلو متر مربع من الأراضي العربية، وهي مساحة تساوي أكثر من ثلاثة أضعاف المساحة التي احتلها في 1948"، طبقا للوكالة.

ولفت إلى أن "العرب اجتمعوا بعد تلك النكسة في السودان على المستوى الرسمي ليعلنوا ما أسموها بـ(اللاءات الثلاث): لا صلح لا تفاوض لا اعتراف"، معبراً عن الأسف في أن "تلك اللاءات لم يتبق منها شيء حتى الآن، حتى النظام السوداني تخلى عن تلك اللاءات".

واعتبر عبدالملك الحوثي أن "نكسة 1967 مثال حقيقي لأطماع العدو في الأراضي العربية"، طبقا لما أوردت وكالة "سبأ".